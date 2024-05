Em CPI, Textor diz que manipulação de jogos é problema mundial | A TARDE

O sócio mojoritário da SAF do Botafogo, John Textor, esteve no Senado Federal nesta segunda-feira, 22, para prestar depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas.



No começo da sua fala Textor pontuou que a manipulação em jogos de futebol “é um problema que temos em todos os lugares do mundo, não só nas principais divisões”. Ele disse ainda ter se debruçado no assunto e contratado pesquisas que teriam comprovado manipulações relacionadas não são em jogos do Botafogo.

“A manipulação de resultados é como um truque de mágica de David Copperfield. Nós estamos olhando na bola, mas no momento em que o atacante chuta essa bola e todo mundo está olhando para ele e também para o árbitro, mas não é aí onde ocorre o truque”, pontuou.

Textor solicitou um encontro privado com os senadores para mostrar os resultados encontrados. “Nós vemos que a manipulação dos resultados ocorre em cada milissegundo, em cada momento e agora nós temos a capacidade de revelar o que ocorre por trás dessa manipulação de resultados”, ressaltou.