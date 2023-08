Em delação, Elcio Queiroz confirma que Ronnie Lessa matou Marielle

O ex-policial militar Elcio Queiroz confirmou, em delação premiada, que a vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros pelo ex-policial reformado Ronnie Lessa.

A informação foi revelada nesta segunda-feira, 24, pelo ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e da Segurança Pública, durante pronunciamento à imprensa sobre a Operação Elpis, da Polícia Federal (PF).

Os dois ex-policiais estão presos desde 2019, devido ao assassinato de Marielle. De acordo com Dino, em delação premiada, Elcio Queiroz deu detalhes do crime, afirmando que ele foi o responsável por dirigir o veículo em que estava Ronnie Lessa, no momento em que ele disparou com uma submetralhadora contra o carro em que estavam a então vereadora e seu motorista.

Segundo Élcio, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, preso pela PF nesta segunda-feira na Operação Elpis, era o encarregado de vigiar Marielle e estava escalado para participar da emboscada.

De última hora, porém, Suel acabou substituído por Élcio na emboscada. A Polícia Federal ainda busca identificar os responsáveis por ordenar o assassinato de Marielle e o que motivou o crime.