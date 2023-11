Em edição extra do DOU, Lula oficializa novo presidente da Caixa | A TARDE

O presidente Lula (PT) nomeou oficialmente nesta sexta-feira, 3, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, como novo presidente da Caixa Econômica Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A indicação do economista é fruto da articulação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) junto ao Palácio do Planalto. O comando da Caixa vinha sendo cortejado pelo Progressista desde quando iniciou a possibilidade da reforma ministerial para abrigar novos nomes do Centrão em troca de apoio no Congresso.

Rita Serrano, a então presidente do banco, foi demitida na quarta-feira, 25, após se reunir com o mandatário. Com a demissão de Serrano, Lula já desligou três mulheres do alto escalão do governo.