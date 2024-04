Em que data aconteceu o Golpe Militar: 31 de março ou 1º de abril? | A TARDE

Próximo de completar 60 anos, o Golpe Militar do Brasil até hoje não tem definido por consenso sua data: 31 de março ou 1º de abril.

Alguns historiadores apontam que é mais conveniente para os militares lembrar do último dia do mês de março, já que 1° de abril é lembrado no Brasil como o “Dia da Mentira”.

“O dia 1º de abril é utilizado como uma estratégia de luta democrática, no sentido de falar como ‘Dia da Mentira’ o dia em que os militares criaram a sua grande mentira de salvacionismo do país”, afirma a historiadora e professora visitante da Universidade Federal do ABC (UFABC), Joana Salém.

Ainda segundo Salém, o golpe começou em 31 de março, mas foi concluído, de fato, no dia 1º de abril, o que segundo ela faz com que a confusão sobre as datas seja uma “falsa polêmica”.

“Fazer um movimento civil-militar que conquista sua vitória no Dia da Mentira não é muito auspicioso”, concluiu a professora visitante da UFABC, sobre o fato de os militares escolherem o 31 de março para lembrar da data. Com informações da CNN Brasil.