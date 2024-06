Em última semana no TSE, Moraes não pauta julgamento de Seif | A TARDE

Moraes deixará o tribunal no dia 3 de junho. As pautas das reuniões da semana que antecede a sua saída foram divulgadas no site da corte eleitoral e, até a noite deste domingo,26, não havia previsão do processo contra Seif, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Conforme o TSE, o processo de Seif ainda não foi liberado pelo relator, o ministro Floriano de Azevedo Marques.

O ministro chegou a indicar a pessoas próximas que desejava concluir o julgamento durante o seu mandato, o que seria um gesto dentro de uma mudança de postura que visa baixar a temperatura de embates entre o Legislativo e o Judiciário.

A expectativa no TSE é de que o senador se livre da cassação. A tese foi reforçada após o tribunal rejeitar por unanimidade na terça,21, os recursos que pediam a mesma punição a Moro, de quem Moraes é crítico nos bastidores.

Caso o processo permaneça fora da pauta, o caso será julgado sob a presidência da ministra Cármen Lúcia no TSE.

Para as sessões de julgamento, no entanto, os processos podem ser incluídos na pauta com até 48 horas de antecedência. Ou seja, o caso de Seif ainda poderia ser levado ao plenário na semana.

