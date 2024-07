"Empobrece a democracia", diz Lula sobre ataque contra Trump

Presidente prestou solidariedade ainda no sábado, 13 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar, nesta segunda-feira, 15, o atentado contra Donald Trump, que disputa a presidência dos Estados Unidos, que ocorreu durante comício, no último sábado, 13.

Lula afirmou não saber se o episódio fortaleceria o ex-presidente estadunidense, que tenta um novo mandato após a derrota para Joe Biden em 2020, mas pontuou que a violência "empobrece a democracia".

"Não sei se vai fortalecer alguém, isso empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, temos que ter certeza que a democracia perde. Os valores do diálogo, do argumento, de sentar em uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas", disse o presidente.

Lula já havia se manifestado, ainda no sábado, 13. Na ocasião, o presidente tratou como "inaceitável".

"O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável", afirmou em publicação nas redes sociais.