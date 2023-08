'Equívoco interpretativo', diz defesa de casal que atacou Moraes

A defesa do casal Roberto Mantovani Filho e a Andreia Munarão, suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alegou nesta terça-feira, 18, que houve um "equívoco interpretativo" em torno dos fatos ocorridos do Aeroporto de Roma, na Itália.

Os dois, juntamente com um terceiro, Alex Zanatta Bignotto, xingaram e agrediram fisicamente a família do ministro durante embarque no exterior, na última sexta-feira. O ministro foi chamado de "bandido, comunista e comprado", conforme a investigação.

Eles foram ouvidos na Polícia Federal, em Piracicaba-SP, mas não falaram com a imprensa. Segundo o advogado, a confusão ocorreu entre Andreia e a namorada do rapaz apontado por um agente da PF como filho de Moraes.

De acordo com o UOL, durante os depoimentos, que devem durar cerca de uma hora e meia cada, o casal vai negar motivação política.

"Reiteram que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças ao Min. Alexandre, que casualmente passou por eles nesse infeliz episódio. Mesmo assim, se desculpam pelo mal-entendido havido, externando o veemente respeito que nutrem pelas autoridades públicas, extensivo aos seus familiares", diz a nota da defesa de Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani ao UOL.