Erika Hilton discute com Zanatta e Nikolas diz: “Pelo menos ela é ela” | A TARDE

Os parlamentares Erika Hilton (PSOL) e Nikolas Ferreira (PL) protagonizaram mais uma vez uma confusão na Câmara dos Deputados durante audiência da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 5.



Durante o evento, enquanto Cida prestava contas sobre a pasta aos parlamentares, a governista Erika e a deputada da oposição Júlia Zanatta (PL-SC) iniciaram uma discussão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Hilton chama Zanatta de “ultrapassada” e fala para a deputada “hidratar o cabelo”.

Em seguida, o deputado Nikolas entra na conversa e faz ofensas consideradas transfóbicas contra Erika: “Pelo menos ela é ela”, afirmou o parlamentar. Hilton é uma mulher trans.

Na quarta, 5, Nikolas divulgou os vídeos das ofensas contra Erika nas próprias redes sociais. Julia Zanatta publicou as imagens e afirmou: “Obrigada, deputado Nikolas. Você sempre defende as mulheres.”

Em outra publicação, Zanatta afirmou que o “transativismo violenta mulheres”. “Eu penso que essa pessoa não se olha no espelho. O que mais me impressiona são as mulheres ali ao lado de risadinha”, escreveu.

Erika Hilton ainda não se pronunciou sobre o caso.



"Pelo menos ela é ela" disse Nikolas Ferreira (PL-MG) a risos e posta nas redes sociais. pic.twitter.com/IMcb8qDl2l — Hilton Lovee | Fc da Erika Hilton 💜 (@lovehiltonn) June 6, 2024

