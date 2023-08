Ex-advogada de Lira é sugerida pelo PP para assumir a Caixa

O Centrão tem um novo nome para sugerir ao Governo Federal para o lugar de Maria Rita Serrano na Presidência da Caixa.



Ainda que a atual presidente do banco tenha recebido recentemente apoio de servidores do banco e de quadros importantes do PT, como Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner, sua permanência no cargo recebe uma nova ameaça: a indicação feita pelo PP da ex-deputada federal Margarete Coelho, que foi contratada em 2021 como advogada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Atualmente, Margarete ocupa, por indicação do PP, a diretoria de Administração e Finanças do Sebrae. As informações são do colunista Igor Gadelha.

Anteriormente, o PP tentava emplacar o nome de Gilberto Occhi na Presidência do banco estatal. Ex-ministro das Cidades e da Integração Nacional durante o governo Dilma e da Saúde durante o governo Temer, Occhi presidiu a Caixa entre 2018 e 2019, durante a gestão Temer.