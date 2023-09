Ex-atletas lamentam saída de Ana Moser do Ministério do Esporte

A possível demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte gerou uma onda de protestos de ex-atletas brasileiros. Através de nota, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) protestou sobre a movimentação feita pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca substituir a ex-atleta pelo deputado André Fufuca (PP-MA), atual líder o PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

"Ainda durante a campanha presidencial em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com representantes da área, disse que era necessária uma 'revolução' na política pública de esporte, uma que ajudasse a 'construir uma boa política de esporte para este país, da infância até a terceira idade'. É justamente isso que a ministra Ana Moser tem se dedicado a fazer desde o início de sua gestão, mesmo com uma equipe reduzida e recursos escassos. É imperioso notar que, não fosse ela, não seria este o rumo da política de esporte", diz a nota.

“O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. A ministra Ana Moser tem o nosso apoio e o da comunidade esportiva para continuar avançando rumo às mudanças necessárias na estrutura da política pública de esporte do país, visando a democratização de seu acesso a todas as brasileiras e brasileiros”, completa.

Ex-atletas se manifestam nas redes sociais em sinal de protesto

"O esporte brasileiro perde com a decisão equivocada de Lula. Manter Ana não significava negar política e sim afirmar a de esporte como fundamental pro país", publicou a ex-nadadora Joanna Maranhão.

“Estamos com Ana Moser e apoiamos seu trabalho à frente do Ministério do Esporte”, comentou o ex-jogador Raí, campeão mundial com a Seleção Brasileira. Na postagem, ele marcou os perfis do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais.

"Estamos com Ana Moser e apoiamos seu trabalho à frente do Ministério do Esporte“, disse a ex-jogadora Hortência.

Ana Moser acumulou títulos e medalhas nas Olimpíadas quando era jogadora de vôlei, no Campeonato Mundial, na Copa dos Campeões e nos Jogos Pan Americanos. Ela era ministra dos Esportes desde o início de 2023.