Ex-bolsonarista, deputado diz que presidente já deu tapas em Michelle

Jair Bolsonaro (PL) foi acusado por um ex-aliado de já ter batido na esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Ele deu uns tapas nela, durante as primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela, dentro de casa. E agora deu outros empurrões nela de novo”, disse o deputado federal Julian Lemos (UB-PB), em entrevista ao podcast Arretado.

Julian apoiou Bolsonaro durante a eleição presidencial de 2018 como “coordenador de campanha no Nordeste”, mas já mostrava insatisfação com o presidente da República ainda no primeiro ano de governo.

O deputado da Paraíba afirmou ainda que o casamento de Bolsonaro com Michelle é de fachada e que a primeira-dama não esteve no primeiro discurso do presidente da República após a derrota eleitoral porque “ela estava toda marcada”.

Após romper com Bolsonaro, Julian se aproximou de Sérgio Moro, inclusive apoiando sua candidatura à Presidência da República, antes de o ex-juiz ser realocado para a disputa de vaga ao Senado. Moro acabou apoiando Bolsonaro mais uma vez.