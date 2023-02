Ex-deputado Gabriel Monteiro é condenado por filmar médico na UPA

Por conta de uma filmagem ilegal, o ex-deputado estadual Gabriel Monteiro precisará desembolsar R$ 12 mil. Monteiro foi condenado por registrar um momento de descanso do médico Felipe Brito, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro.



Além da multa, Gabriel, que está preso desde novembro do ano passado, precisará se retratar em redes sociais. Para justificar a condenação, a juíza Babu Capanema Tancredo afirmou que o fato de Gabriel ter filmado o médico na sala de descanso e postado nas redes sociais, por si só, já é suficiente para configurar o dano. "Plantões não exigem de funcionários exercício escravo de atividade. É fundamental observar o direito ao descanso e a alimentação, para dizer o mínimo", escreveu na sentença.

Gabriel é acusado de estupro e se encontra em cela individual em Bangu 8, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó.