Ex-senador é preso por suspeita de mandar matar a mãe da própria filha | A TARDE

O ex-senador de Roraima, Telmário Mota (Solidariedade), foi preso na noite de segunda-feira, 30, no município de Nerópolis, que fica no estado de Goiás. Ele é suspeito de ter mandado matar a mãe da própria filha e era considerado foragido.

Uma operação chegou a ser deflagrada pela Polícia Civil com o intuito de prender o ex-senador. Telmário não havia sido localizado, mas outras pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram encontradas e presas.

De acordo com as investigações da polícia, Mota é apontado como mandante da morte de Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos. A vítima foi executada com um tiro na cabeça no dia 29 de setembro, em Boa Vista.

Entre as motivações para o crime, estaria que Antônia é uma das principais testemunhas sobre as investigações que envolviam uma acusação de estupro contra o ex-senador, feita pela própria filha dele, em 2022.

Antônia Araújo foi morta três dias antes de uma audiência sobre o caso, conforme a Justiça. Entre os alvos de busca e apreensão, estão uma assessora de Telmário, identificada como Cleidiane Gomes; Leandro Conceição, apontado como um dos executores; e Harrison Nei Correa Mota, conhecido como "Ney Mentira", sobrinho do ex-senador.