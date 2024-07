“Extraordinário”, diz Lula sobre mulheres na direção da Petrobras

Esta é a primeira vez, em 12 anos, que um presidente da República participa da posse de um presidente da Petrobras - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, tomou posse nesta quarta-feira, 19, para o cargo. No ato, o presidente Lula (PT) ressaltou a importância de mulheres em cargos de direção.

“Não tem mais uma mulher, mas tem três mulheres, quatro mulheres dirigindo a Petrobras. Veja que coisa extraordinária, uma mulher é pouca, duas é demais, três é demais, quatro é mais demais ainda”, afirmou.

Esta é a primeira vez, em 12 anos, que um presidente da República participa da posse de um presidente da Petrobras. O último registro é 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) esteve na posse de Graça Foster.

Chambriard chega à presidência da estatal após a demissão de Jean Paul Prates, com aval do chefe do Executivo federal, no mês de maio.

Um dos primeiros atos de Chambriard como presidente foi nomear outras três mulheres para o cargo de comando. São elas:

Renata Baruzzi, à frente da Engenharia, Tecnologia e Inovação;

Sylvia dos Anjos, de Exploração e Produção;

Clarice Coppetti, de Assuntos Corporativos.