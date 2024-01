Falta de cooperação de outros ministros pode tirar Múcio da Defesa | A TARDE

Apesar de ter avaliação positiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), José Múcio corre o risco de deixar o comando do Ministério da Defesa.



Isolado no governo por não contar com a cooperação de muitos dos ministros e pelas críticas que sofre do PT, Múcio pode se enfraquecer ainda mais com a ida do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF), já que o atual chefe da Justiça e Segurança Pública é seu aliado. As informações são do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Múcio, ainda segundo o colunista, tem gostado de atuar no Ministério da Defesa e alega que valeria a pena continuar o trabalho para colaborar com a aprovação de duas propostas de emenda à Constituição.

Uma delas consiste em vetar militares na política, enquanto a outra estabelece um piso que corresponde a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do ano anterior ao orçamento da Defesa nacional.