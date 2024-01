Ferry-boat: ITS é multada em R$ 1 milhão após últimos incidentes | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União) informou, na manhã desta quinta-feira, 4, que uma multa de R$ 1 milhão foi enviada na quarta, 3, através da Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), para a Internacional Travessias (ITS), responsável pelo sistema Ferry-boat de Salvador, por conta dos últimos incidentes envolvendo a embarcação Rio Paraguaçu.

“Nós aplicamos essa multa pelos prejuízos causados aos consumidores. Então, a Codecon municipal aplicou esse auto de infração ontem e para a próxima medida não há outra senão a interdição diante do estado precário que tem algumas embarcações, para garantir segurança à população”, declarou durante coletiva de imprensa na inauguração da ligação viária Avenida Mário Leal Ferreira, em Salvador.

O gestor da capital baiana ainda declarou que a multa viabiliza a resolução do assunto e que a prefeitura quer “trazer segurança e a garantia da prestação de serviço à população”.

Na noite da última segunda, 1°, os passageiros que embarcaram no Ferry-Boat Rio Paraguaçu, no Terminal de São Joaquim, em Salvador, ficaram no escuro. A embarcação apresentou uma falha momentânea em um dos geradores por volta das 19h e ficou sem energia. De acordo com o prefeito, o barco ficou mais de 2h à deriva no mar e depois de dois dias da situação passou por outra “pane”.

Na terça, 2, a ITS recebeu uma notificação da CODECON para prestar esclarecimentos sobre a queda de energia e deu um prazo de 20 dias para fornecer informações detalhadas sobre a causa do incidente e as medidas adotadas para evitar recorrências.

A operadora do Ferry-boat em Salvador já foi notificada em outras ocasiões por causa de denúncias dos passageiros, que relataram insegurança ao utilizar o transporte.

A CODECON informou que os usuários do sistema Ferry-Boat que se sentirem prejudicados na relação de consumo, seja na compra ou durante o uso do serviço, devem registrar a denúncia em um dos canais oficiais do órgão: Aplicativo Codecon Mobile, Aplicativo Fala Salvador, site CODECON, portal do Fala Salvador ou através da Central de Atendimento Disque Salvador - 156. O consumidor também pode denunciar presencialmente na Central Municipal de Atendimento ao Consumidor.

Em nota, a ITS informou que recebeu a notificação e que prestará todos os esclarecimentos ao órgão municipal. De acordo com a empresa, na noite que ocorreu o incidente, a embarcação Rio Paraguaçu ficou sem energia por cerca de um minuto.

A ITS destacou que o problema foi pontual e durou até a troca do gerador, não causando insegurança para a travessia e passageiros. A empresa reforçou ainda que todas as embarcações realizam travessias com pelo menos dois geradores operacionais. Portanto, caso o principal venha a falhar, o substituto passa a operar.