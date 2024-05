Filha de Michelle Bolsonaro oferece própria conta para doações ao RS | A TARDE

A filha mais velha da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, ofereceu a própria conta bancária para receber doações direcionadas às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Em postagem no Instagram, Letícia indicou os canais oficiais para doações e 16 pontos de coleta. No post, ela também informou o seu pix pessoal e se colocou à disposição para comprar itens de higiene pessoal e alimentos que seriam doados.

Letícia indicou os canais oficiais para doações e 16 pontos de coleta | Foto: Reprodução/Instagram

"Para aqueles que não dão ir até os pontos de coleta, podem entrar em contato comigo. Quem preferir e puder fazer a doação em dinheiro, me coloco à disposição para comprar o que por preciso", escreveu a filha da ex-primeira-dama nos stories, que pediu aos contribuintes que escrevessem "doação Rio Grande do Sul" na descrição do envio do dinheiro.



Em 2023, a enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro foi nomeada assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional (SAN) na gestão do governador Jorginho Mello (PL). O salário dela é de R$ 13 mil.

O estado do Rio Grande do Sul está em estado de calamidade. Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta terça-feira, 85 mortes já foram confirmadas e 134 pessoas estão desaparecidas.

