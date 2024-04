Filho de Lula é obrigado a sair de casa e não se aproximar da ex | A TARDE

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o filho caçula do presidente Lula (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, mantenha uma distância de 200 metros da sua ex-mulher, Natália Schincariol. Também foi determinado que Luís Cláudio deixe o apartamento em que vive com a ex e não a procure por nenhum meio, seja telefone ou redes sociais.

Luís Cláudio, de 39 anos de idade, é acusado de cometer agressões física, verbal, psicológica e moral contra Natália, com quem teve uma relação de cerca de dois anos. O boletim de ocorrência foi feito nesta terça-feira, 2, na Delegacia da Mulher de São Paulo.

Natália disse que o filho de Lula deu “uma cotovelada na barriga” dela “em uma das brigas no final de janeiro deste ano”, “manteve relações sexuais com outras mulheres de forma desprotegida” e que chegava em casa "bêbado".

A ex-mulher de Luís Cláudio, que é médica, disse ainda que chegou a ficar afastada do trabalho, foi internada em unidade de saúde por causa das agressões físicas e psicológicas sofridas pelo filho do presidente e que não fez a denúncia antes por ter sido intimidada.

"Meu pai vai me proteger e você vai sair perdendo, eu vou acabar com sua alma" e "vou falar para todos que você é uma insana, ninguém irá acreditar em você” foram algumas das declarações dadas por Luís Cláudio, relatou Natália no boletim de ocorrência.

A defesa de Luís Cláudio emitiu nota sobre o assunto (leia abaixo na íntegra):

"Na condição de Advogada de Luís Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes."