Fim do julgamento de Moro está previsto para esta terça | A TARDE

O julgamento sobre a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União) realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deve ser finalizado nesta terça-feira, 9. O encontro começa às 14h.

Esta já é a quarta sessão de discussão, após ser interrompida por uma série de pedidos de vista, solicitações de mais tempo para avaliação do caso.

Até o momento, há três votos contra para rejeitar a cassação e absolver Moro. Falta um voto favorável ao senador para livrá-lo da condenação.

Vão votar ainda na sessão os desembargadores Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Sigurd Roberto Bengtsson (presidente do tribunal, que já informaram que tinham condições de votar na sessão desta terça, o que afasta, em tese, a possibilidade de um novo pedido de vista.

A análise do caso será retomada com o voto de Jacob. Os outros dois falam na sequência.

Desde o início do julgamento, em 1º de abril, já foram três interrupções por pedidos de vista.

Na última sessão, os desembargadores Cláudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz votaram para rejeitar o pedido de cassação de Moro.