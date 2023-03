Flávio anuncia volta de Bolsonaro ao Brasil, mas recua minutos depois

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou, em sua conta do Twitter na manhã desta terça-feira, 7, a informação de que Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil no dia 15 de março. Filho do ex-presidente da República, Flávio apagou a mensagem 14 minutos depois e pediu desculpas pelo equívoco.



Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) March 7, 2023

Bolsonaro está em Orlando desde o fim do mês de dezembro e não tem data para voltar ao Brasil. Michelle, por sua vez, voltou ao país em janeiro, por causa do início do ano letivo da sua filha, Laura.



No último sábado, 4, o ex-presidente disse, em evento em Washington, que quer concorrer à eleição presidencial de 2026. "Não é fácil ser político, pelo menos para aqueles que querem honrar sua palavra e fazer bem ao próximo. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. Mas eu sinto que essa missão ainda não acabou", discursou.

Atualmente, Bolsonaro enfrenta ao menos 16 ações de investigação que podem deixá-lo inelegível.