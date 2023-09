Flávio Dino deve ser a escolha de Lula para o STF, diz colunista

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve ser o indicado do presidente Lula (PT) para ocupar a cadeira da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, que vai ser afastar do cargo em outubro devido a sua aposentadoria. As informações são da coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

De acordo com apurações do colunista, o mandatário brasileiro confidenciou a informação a dois de seus mais próximos interlocutores.

A cadeira da Suprema Corte está sendo disputada pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e Jorge Messias, advogado-geral da União.