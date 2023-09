Fuzil de brinquedo é barrado na Esplanada no Dia da Independência

Um fuzil de brinquedo foi barrado na entrada da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quinta-feira, 7, durante o tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência.

Profissionais que atuavam na segurança da área afirmaram que uma criança acompanhada dos pais segurava o simulacro da arma. O evento proíbe qualquer ítem que possua aparência semelhante à de uma arma.

Para este evento, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) divulgou uma lista com os objetos proibidos. Além do simulacro da arma, não é permitida a utilização de drones, artefatos explosivos, sprays e garrafas de vidro.

Latas, coolers, laser, máscaras, armas brancas e churrasqueira também não estão permitidas para a cerimônia, que celebra os 201 anos da Independência do Brasil.

Desfile de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do primeiro desfile da Independência do terceiro mandato, nesta quinta-feira, 7. Acompanhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva, o petista andou em carro aberto em evento que teve início pontualmente às 9h. Sem previsão de discurso, a programação oficial deve ter cerca de 2h de duração.