Governo avalia liberar jogo do tigrinho no Brasil

O Fortune Tiger é um dos mais populares caça-níqueis online no Brasil e foi criado por uma empresa com sede em Malta - Foto: Divulgação

O governo federal está avaliando liberar o jogo Fortune Tige, o famoso "jogo do tigrinho", no Brasil, febre entre usuários de plataformas de apostas no país.

De acodo com o g1, o Ministério da Fazenda tem estudado liberar os jogos oferecidos pelas plataformas de apostas estabelecidas no Brasil e bloquear sites que ofereçam o jogo online a partir do exterior.

O Fortune Tiger é um dos mais populares caça-níqueis online no Brasil e foi criado por uma empresa com sede em Malta. O jogo é oferecido aos jogadores brasileiros por plataformas de apostas online sediadas no exterior.

O jogo funciona a partir de slots, quando os resultados são definidos de forma aleatória e o prêmio depende exclusivamente da sorte.

Segundo a reportagem, o jogo possui quase todas as características necessárias para se enquadrar na lei das bets, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula (PT) em dezembro de 2023.

Como vai funcionar:

Caso seja enquadrado na lei das bets e seja liberado no Brasil, o jogo será definido como como aqueles em que:

a) há quota fixa, ou seja, o apostador sabe quanto ganhará a depender de quanto apostar e do resultado;



b) em que o resultado é determinado de forma aleatória, a partir de um gerador randômico de números, símbolos, figuras ou objetos.