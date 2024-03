Governo Bolsonaro gastou R$ 31 mi em camisinhas na pandemia, diz CGU | A TARDE

A Controladoria-Geral da União (CGU) apontou gastos de R$ 31 milhões do governo de Jair Bolsonaro (PL) em camisinhas femininas em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19.

O dinheiro gasto nas dez milhões de unidades do preservativo, segundo a CGU, poderia ser usado no combate à covid-19. "Equivaleria, por exemplo, a 19.938 diárias de leitos de UTI Covid”, apontou o documento.

Uma das fornecedoras dos preservativos, a Precisa Comercialização e Medicamentos foi investigada na CPI da Covid, em 2021. A suspeita é que a empresa cometeu irregularidades nas tratativas com o Ministério da Saúde para a aquisição do imunizante indiano Covaxin. O contrato foi cancelado e a empresa foi multada. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.