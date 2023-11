Governo criará poupança para alunos do Ensino Médio, diz Lula | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 21, que o governo vai criar uma poupança para estudantes do Ensino Médico. O objetivo é que a quantia seja retirada pelos alunos ao término dos estudos. O mandatário acredita que essa será uma medida para evitar a evasão escolar.

"Vamos lançar uma poupança para os estudantes do Ensino Médio terem ainda mais ânimo de estudar”, disse Lula nas redes sociais.

No programa "Conversa com o Presidente", que contou com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula falou sobre o desemprego entre os jovens, principalmente recém-formados.



“Nós temos milhares de jovens que fizeram o ProUni e que depois não arrumam emprego. Isso é um problema que nós temos que resolver. Eu tenho neto com 25 anos que não tem profissão. Nós precisamos dizer para essa juventude como é que a gente vai fazer para criar para eles oportunidade de trabalho”, afirmou.

O presidente revelou também que está negociando para dar "um pouco mais de seguridade" para os motoristas de aplicativo. "Estamos articulando a questão do Uber, para dar legalidade para o pessoal do Uber. Não queremos que a pessoa deixe de ser autônoma. O que queremos é dar um pouco de seguridade para ela quando o carro quebra, quando a mulher fica doente“, explicou.