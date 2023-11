Governo define que público pode entrar com garrafas de água em shows | A TARDE

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria do Consumidor, determinou neste sábado, 18, a liberação, a partir de hoje, da entrada de garrafas de água de uso pessoal em eventos no Brasil. A medida ocorre após Ana Clara Benevides, de 23 anos, morrer no show da cantora norte-americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

Com o anúncio, a determinação passa a valer ainda hoje para o segundo show da Taylor Swift, ainda no Rio. Na sexta-feira, 17, Ana Clara morreu após uma parada cardíaca motivada pela sensação térmica de 60°C no estádio em que ocorria a apresentação da artista.



“A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em “ilhas de hidratação” de fácil acesso. A medida vale imediatamente”, anunciou o ministro Flávio Dino, através de publicação no X, antigo Twitter.

Neste domingo, a organização do show de Taylor Swift está distribuindo água para os fãs | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dino também detalhou que a portaria será editada em, no máximo, uma hora e que mais detalhes sobre ainda serão postados ainda neste sábado.

“A Secretaria Nacional do Consumidor tomará as providências cabíveis para a fiscalização, com a colaboração dos Estados e dos Municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário”, ressaltou.

A medida ocorre após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, na noite de ontem, ao passar mal por conta do calor, enquanto estava na grade do estádio Engenhão, onde ocorreu o primeiro show da cantora Taylor Swift.

Ana Clara acabou desmaiando no local com o calor com sensação térmica de 60º. Segundo o enfermeiro Thiago Fernandes, amigo da jovem, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do hospital, ela teve uma segunda parada e não resistiu.



A estudante de psicologia era natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul. Ainda segundo o jornal, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Nas redes sociais, muitos fãs relataram ter passado mal de calor no local. Ainda conforme comentários, dezenas de pessoas chegaram a desmaiar por conta da temperatura.



No X, antigo Twitter, a frase “Justiça por Ana”, ganhou destaque em primeiro lugar nos Trending Topics em apoio à jovem.



Entre os principais pontos levantados está a proibição da entrada de água nos eventos.



Essa é a Portaria editada pelo Ministério da Justiça, para cumprimento obrigatório e imediato. Equipe está se dirigindo ao local do evento de hoje para notificação, além da publicação no nosso Site. A Secretaria Nacional do Consumidor também está informando ao Governo do Rio e à… pic.twitter.com/aUSfh4bB9S — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023