Governo deve taxar compras internacionais de menos de US$ 50 | A TARDE

Na tentativa de aumentar a arrecadação da União, o Governo Federal estuda a possibilidade de incluir compras internacionais de menos de US$ 50 no Imposto de Importação, afirmou o presidente do Brasil em exercício, Geraldo Alckmin.



"No comércio eletrônico, foi feito o trabalho nas plataformas digitais para a formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é o Imposto de Importação, mesmo com os que têm valor inferior a US$ 50", afirmou Alckmin, em evento em Brasília nesta terça-feira, 28. Alckmin é o presidente em exercício até o retorno de Lula (PT) da viagem oficial por Oriente Médio e Alemanha.

Um tempo depois, em outro evento, Alckmin disse que não havia decisão sobre o assunto, mas defendeu a medida. Na cotação desta terça-feira, 28, US$ 50 equivalem a aproximadamente R$ 244. Com informações do jornal Estado de S. Paulo.