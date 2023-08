Governo Lula apoia projeto para indenizar família de Genivaldo

O Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Fávio Dino, mudou a estratégia na busca de uma indenização financeira aos familiares de Genivaldo Santos, homem que foi morto sufocado por policiais rodoviários federais em 2022.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, o plano da pasta é que a indenização seja aprovada pelo Congresso com apoio formal do governo Lula.

O governo, inclusive, tem tentado indenizar os familiares de Genivaldo desde abril, quando a pasta passou a buscar contato com os irmãos da vítima para tentar seguir com as negociações.

Enquanto a família de Genivaldo alega que vai aguardar o julgamento do caso na Justiça, o governo decidiu que apoiará formalmente um projeto de lei no Senado que prevê uma indenização e pensão à família do homem morto na ação policial.

A proposta foi apresentada pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, em maio do ano passado, um dia após a morte do homem negro em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A proposta prevê o pagamento de R$ 1 milhão à viúva de Genivaldo, além de pagar pensões vitalícias de R$ 1,2 mil à viúva e ao filho, até que ele complete 24 anos.