Governo Lula assina contratos com empresas suspeitas de formar cartel

O Governo Federal assinou contratos de aproximadamente R$ 650 milhões, herdados do período em que Jair Bolsonaro (PL) era chefe do Executivo Federal, com empreiteiras que são suspeitas de prática de cartel em obras de pavimentação.

As assinaturas na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aconteceram mesmo com as ressalvas do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontam suspeitas de irregularidades em série dessas empresas, como superfaturamentos, desvios e obras precárias.

As empresas contempladas no recente certame e as práticas suspeitas têm semelhanças com às reveladas em 2022, em auditoria do TCU, sobre a ação de um grupo que passou a ser chamado de "cartel do asfalto", que ganhou licitações da estatal federal Codevasf. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.