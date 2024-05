Governo Lula estuda distribuir vouchers para vítimas do RS | A TARDE

Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul (RS), o governo Lula (PT) analisa a possibilidade de conceder uma espécie de voucher para as famílias atingidas pelas enchentes. O crédito especial visa ajudar os atingidos a adquirir novos móveis e eletrodomésticos.

A ideia ainda deve ser amadurecida pelos membros do primeiro escalão e o Ministério da Fazenda, gerido por Fernando Haddad, durante a próxima reunião da Sala de Situação, que acontece no Palácio do Planalto, na segunda-feira, 13.

Os técnicos do governo prevê um pagamento único por família, para viabilizar a compra de geladeira, fogão ou algum outro item de maior necessidade que tenha sido levado ou danificado pelas águas.

Inicialmente, a equipe econômica pretendia lançar uma linha de crédito para essa finalidade. No entanto, técnicos afirmam que o modelo de voucher pode sair mais barato.

Por isso, a avaliação preliminar é de que será necessário estruturar um novo cadastro, de um público mais amplo que o do Bolsa Família. A tarefa deve envolver o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a Caixa Econômica Federal e as prefeituras.

Novas ações para amparar os gaúchos devem ser anunciadas na próxima terça-feira, 14, conforme adiantou o presidente Lula (PT).

