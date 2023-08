Governo Lula manda Google e Facebook apagarem anúncios falsos

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), através da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), determinou nesta quarta-feira, 26, a remoção, por parte do Google e do Facebook, de anúncios falsos sobre o Desenrola, programa de renegociação de dívidas encampado pela administração federal.

De acordo com publicação no Diário Oficial da União, Google e Meta — dona do Facebook — têm até 48 horas para a remoção dos anúncios falsos publicados em suas plataformas, sob pena do pagamento de uma multa diária estipulada em R$ 150 mil.

Além disso, a Senacon está exigindo das empresas um relatório completo, em até 10 dias, sobre a realização de ações para combater esse tipo de prática, incluindo a identificação dos autores responsáveis por essa tentativa de golpe.

Nos anúncios falsos, os golpistas prometem quitar dívidas de internautas caso eles cadastrem seus dados em um link que, na verdade, é fraudulento.