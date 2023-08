Governo quer implementar “Enem” para concursos públicos

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o ministério planeja a implementação de uma prova no estilo do Enem, para concursos públicos do governo federal. A medida já entrou em análise pela pasta desde esta sexta-feira, 25.

Assim como o exame, a prova teria questões de conhecimento geral e específicas, relacionadas com as áreas desejadas pelos candidatos. Um dos intuitos é unificar os processos seletivos e ampliar seu acesso a regiões remotas do país.

A ministra disse que o projeto já começou a ser apresentado a outros órgãos do governo, conforme o Portal Poder 360. O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa) e a AGU (Advocacia Geral da União) já foram consultados.

Dweck disse que a ideia surgiu depois de perceber que alguns órgãos federais estavam há muito tempo sem concursos e, quando as provas eram realizadas, a maioria se concentrava nas grandes cidades, como divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo.

As datas para a implementação das provas ainda não foram divulgadas, mas o ministério planeja aplicar o teste em 180 cidades. A maioria concentradas no Nordeste, Norte e Sudeste, que serão escolhidas pelo Ipea a partir de levantamento.

Novas Vagas de Concurso em 2023

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos anunciou, em julho, concursos para alocar mais 2.480 funcionários públicos na administração pública federal em 2023. Serão abertas 8.360 vagas ainda este ano.

Em 16 de junho, Dweck tinha anunciado a autorização para abertura de 4.436 vagas em concursos públicos em 2023. Depois o montante aumentou para 5.880 cargos.