Governo tenta concentrar emendas parlamentares no PAC com “promoção” | A TARDE

Para que promessas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) sejam contempladas no uso de verbas parlamentares, o Governo Federal lançou uma promoção que beneficia quem usar os recursos nas obras previstas pelo programa.



Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, as promoções envolvem, por exemplo, a construção de um empreendimento a mais para cada uso que contemple o PAC em emenda parlamentar, em uma espécie de “pague 2, leve 3”, e a garantia de que o recurso das emendas não será contingenciado em caso de aplicação em obras previstas pelo PAC.

Na última semana, foram divulgadas informações da Polícia Federal sobre investigação contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, suspeito de usar R$ 10 milhões em emendas, na época em que era deputado, para favorecer sua fazenda. A empresa atribuída ao ministro não tem sede nem funcionários.