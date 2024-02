Jair Bolsonaro é alvo PF e tem 24h para entregar passaporte | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 8. O ex-mandatário deve entregar seu passaporte para a corporação, que realiza uma ação por suposta tentativa de golpe durante sua gestão.

Segundo a Folha de S.Paulo, a PF foi à casa de Bolsonaro, em Angra dos Reis, e apreendeu celulares de assessores e deram 24 horas para ele entregar o passaporte. O ex-presidente diz estar sofrendo uma "perseguição implacável".

A PF deflagrou a Operação Tempus Veritatisna manhã de hoje operação para investigar uma possível organização criminosa que atuou no dia 8 de janeiro. Segundo informações do blog da Daniela Lima, do g1, os alvos são Braga Netto, Augusto Heleno, os ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa Anderson Torres, além de outros militares e aliados políticos de Jair.