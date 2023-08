Jair Renan Bolsonaro retirou presentes da Presidência com aval do pai

Uma troca de e-mails entre os então ajudantes de ordem de Jair Bolsonaro (PL) revela que o filho homem mais jovem do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, retirou presentes do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) com autorização do pai.



O GADH organiza o acervo privado do presidente da República e define o destino dos presentes recebidos pela Presidência. A informação sobre a ida de Jair Renan ao local, que é do portal Metrópoles, foi divulgada no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de três aliados de Jair Bolsonaro que são suspeitos de ajudar o ex-presidente a armazenar itens caros dados de presente no período de exercício no Executivo Federal.

No e-mail que aponta a ida de Jair Renan ao GADH, de 12 de julho do ano passado, está escrito que o filho de Jair Bolsonaro deveria selecionar os presentes que levaria do local. A retirada dos presentes selecionados seria autorizada, posteriormente, por Jair Bolsonaro.