Janja critica governo Bolsonaro em cerimônia: “Tentaram destruir tudo”

Termo ODS se refere a um conjunto de medidas elaboradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - Foto: Cláudio Kbene | X | @JanjaLula

Embaixadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), a primeira-dama Janja da Silva (PT)criticou a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que governou o país nos anos de 2018 a 2022. A mulher de Lula (PT)foi indicada para o posto pelo ministro-chefe da pasta, Márcio Macêdo.

“Começamos a conversar sobre o tema ano passado. Sou bastante metida, fui lá me meter nessa questão, por conta da minha familiaridade com o tema. Foi com muita perplexidade que vi o último governo se dedicar a destruir todos os avanços da agenda 2030. Destruíram políticas públicas essenciais para o alcance da maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Tentaram destruir tudo liberando a boiada para passar”, disse a primeira-dama.

As declarações da primeira-damaforam dadas durante a apresentação do Relatório Nacional Voluntário (RNV), elaborado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, no Rio de Janeiro.

O termo ODS se refere a um conjunto de medidas elaboradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para proteção do meio ambiente, diminuição da pobreza e melhora da qualidade de vida na sociedade, isso em nível global. Ao todo, são 17 proposições e 169 metas que fazem parte da Agenda 2030 e que se propõem a ser um guia para ações efetivas de empresas, governos e sociedade civil.