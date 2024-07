Janja manda indireta nas redes sociais: "O mundo capota"

Primeira-dama mandou indireta nas redes - Foto: Raffa Neddermeyer | Agência Brasil

A primeira-dama Janja Lula Silva (PT) publicou uma indireta, nesta sexta-feira, 12, no X, antigo Twitter. A publicação aconteceu logo após o humorista Nego Di, com quem teve um atrito recente, ser alvo de uma operação do Ministério Público.

"O mundo não dá voltas, capota!!! Dito isso, uma excelente tarde para todos!!!", escreveu Janja.

Nego Di e Janja protagonizaram uma polêmica nas redes sociais, em maio deste ano, durante o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul. Na ocasião, o gaúcho chamou a primeira-dama de "put* de carteira assinada".

"Essa aqui é puta de carteira assinada, disparou Nego Di, que se tornou alvo do MP do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de dinheiro por meio de rifas.