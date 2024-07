Nego Di e esposa são alvos de operação policial; mulher foi presa

Operação aconteceu nesta sexta-feira, 12 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O casal de influenciadores gaúchos Nego Di e Gabriela Sousa foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira, 12. A dupla é investigada por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais.

>>> Justiça determina que Nego Di apague posts contra Felipe Neto

Também é apurada uma suposta fraude nos sorteios, de forma que os prêmios não seriam, de fato, entregues aos vencedores. Os mandados de busca e apreensão contra bens do casal foram cumpridos na casa dos influenciadores, em Santa Catarina. O objetivo da ação é colher mais provas relacionadas ao crimes sob investigação.

Os agentes encontraram uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, sem registro, sob posse da esposa de Nego Di, que foi presa em flagrante durante a operação. Além disso, a promotoria sequestrou dois veículos de luxo do casal na ação de hoje, denominada Operação Rifa$.

Segundo o promotor de Justiça Flávio Duarte, os agentes recolheram documentos, mídias sociais e celulares dos influenciadores com o objetivo de descobrir a dimensão dos valores obtidos por eles com as rifas.