Justiça determina que Nego Di apague posts contra Felipe Neto | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro determinou em caráter liminar que o humorista Nego Di exclua postagens feitas contra o influenciador digital Felipe Neto, na rede social X. Na ação, Neto pede ainda R$ 50 mil por danos morais.



Em uma das postagens, Nego Di chama Felipe Neto de "arrombado", enquanto em outra, o humorista diz que o influenciador é "pilantra".



Na sentença, o juiz responsável pelo caso, Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, afirmou que Nego Di fez "comentários sugestivos e debochados a respeito da orientação sexual" de Felipe. O humorista ainda teria afirmado que Neto tentou se promover diante dos dramas dos gaúchos, atingidos pelas fortes chuvas que devastaram várias cidades do estado. De acordo com a sentença, o ex-BBB tem 24h para apagar as publicações.



Ainda não há uma decisão da Justiça com relação ao pedido da indenização, no entanto,sobre a sentença liminar, Nego Di pode recorrer.



As ofensas teriam iniciado após Felipe Neto começar a participar de campanhas de arrecadação de doações para os gaúchos, em meio às enchentes que atingiram o estado.

Publicações relacionadas