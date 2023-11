Janones rebate acusações de "rachadinha" | A TARDE

O deputado federal André Janones (Avante-MG) diz que a acusação de prática de rachadinha é falsa, após um ex-assessor afirmar que o parlamentar pediu a funcionários vaquinha para arrecadar R$ 200 mil para campanha. O deputado afirma que as informações foram retiradas de contexto.

“Quando vamos aprender a não julgar e condenar antes do contraditório e da ampla defesa? Pensei que a Lava-Jato tinha lições. Espero que nos próximos 3 anos aprendamos a guerrear, ou em 2026 eles voltarão, com tudo! E aí, já era democracia”, escreveu Janones nas redes sociais.

Em seu livro lançado recente “Janonismo Cultural”, o parlamentar diz que ensinou os petistas a não rebaterem fake news. "Os únicos momentos em que eu discordava totalmente do pessoal da campanha tinham relação com a forma de lidar com fake news. Fake news não se desmente", registrou na obra em que ensina a tática de "desvio de foco".

Em um áudio gravado pelo ex-assessor Cefaz Luiz, Janones exigiu que funcionários do seu gabinete na Câmara arcassem com suas despesas pessoais, de acordo com o Estadão.

O esquema de rachadinha era comandado pela ex-namorada de Janones, a atual prefeita de Ituiutaba (MG), Leandra Guedes (Avantes), ainda segundo a publicação. Em 2022, um outro ex-assessor do deputado já havia o denunciado pelos mesmos crimes.

A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), saiu em defesa do parlamentar nas redes sociais. Ela resumiu a denúncia de corrupção com a chamada 'guerra política'.

"A gente sabe como funciona o mecanismo da extrema direita, acusam os outros do que eles mesmo fazem, distorcem fatos e geram fake news", disse, ao se solidarizar com Janones e sem comentar o teor dos áudios.

“Cassação é pouco para ele”, disse o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Já o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) solicitou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Janones, como também uma investigação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre as movimentações financeiras atípicas. Dallagnol também apontou o crime caixa dois. Ambos são opositores ao parlamentar.

Rachadinha

A rachadinha é uma prática ilegal de desvio de dinheiro público. O valor é depositado como salário, mas o funcionário é coagido a devolver parte para o deputado. Janones foi um dos críticos da família Bolsonaro por acusações de que aderiu à prática. A reunião em que o deputado foi gravado ocorreu em fevereiro de 2019.