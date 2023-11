Jaques Wagner será o relator da indicação de Gonet para a PGR | A TARDE

O senador pela Bahia e líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT), foi escolhido relator da indicação de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão foi do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

A sabatina de Paulo Gonet deve acontecer no dia 13 de dezembro. Na mesma data, também será analisado a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF), que terá como relator o senador Weverton Rocha (PDT-MA). As informações são da CNN.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que é o colegiado responsável por sabatinar e aprovar os nomes ao STF e à PGR. Uma vez aprovados na CCJ, os nomes serão apreciados pelo Plenário do Senado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na segunda-feira, 27, as indicações de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet para chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR).