Lula indica Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet à PGR | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou, nesta segunda-feira, 27 de novembro, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República.

Tanto Dino quanto Gonet já tidos como "candidatos" desde a abertura das vagas, no mês de setembro. Os dois passaram a ser vistos como favoritos para os postos.



Agora, as duas indicações serão enviadas ao Senado e devem seguir rito parecido.

Os dois passarão por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que também vota as indicações.

Para serem aprovados, os nomes têm que alcançar pelo menos 41 votos "sim" no plenário do Senado. Se aprovados, caberá ao STF e à PGR definir a data das posses dos dois.