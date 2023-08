Jerônimo acredita que CPI do MST mira em Lula e "perdeu o sentido"

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou nesta quinta-feira, 10, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que apura as invasões do grupo em terrenos na Bahia e Goiás. O colegiado tramita na Câmara dos Deputados e é uma iniciativa dos deputados federais de oposição.

Em referência a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o gestor estadual afirmou que a CPI do MST "perdeu o sentido".

"A CPI perdeu o prumo, perdeu o sentido. Não está se apurando o que é que Rui Costa tem a ver na condição de favorecimento do MST porque não tem. Rui Costa como governador foi rígido na função dele e agora como ministro ele continua sendo rigoroso no seu papel. E não teve nenhum ato de irresponsabilidade do Rui Costa nesse mandato", defendeu Jerônimo, em entrevista coletiva após inauguração do Colégio Militar no Lobato.

O ex-governador da Bahia foi convocado no dia 1º de agosto pelo colegiado. Contudo, na última quarta-feira, 9, o depoimento que Rui prestaria à CPI do MST foi anulado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Para o chefe do Palácio de Ondina, a CPI do MST mira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e este seria o possível motivo para convocação do ministro, considerado braço direito do mandatário.

“Alguém está querendo pegar o presidente Lula. Porque encostando no Rui, está se encostando no Lula, mas a sobriedade de alguns ou da direção do Congresso voltou atrás. [...]. O objetivo não era Rui Costa muito embora o tenham convocado pra que tocassem no Lula”, analisou o governador.