Jerônimo vai anunciar medidas de emergência para enfrentamento da seca | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai anunciar nesta sexta-feira, 15, às 8h, um plano de ações emergenciais para o enfrentamento da seca em municípios baianos, durante reunião com prefeitos e associações, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo (CAB).

No início do mês, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), emitiu nota de alerta para o agravamento da seca no Estado. De acordo com o órgão, a severa estiagem em mais de 131 municípios, já está provocando estragos com grandes impactos na geração de emprego, podendo impactar no aumento de produtos da cesta básica, como leite, café e carne.

De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgados pela imprensa, este ano a Bahia está dentre os estados do Norte e Nordeste que enfrentam a pior seca desde 1980, sofrendo os efeitos do pior El Niño que se tem notícia.