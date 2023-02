John Kerry se reúne com Marina para debater combate ao desmatamento

O combate ao desmatamento e as questões climáticas serão temas centrais discutidos entre o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a reunião que está prevista para acontecer nesta segunda-feira, 27, no Itamaraty.

No início do mês, o presidente norte-americano anunciou interesse em colaborar financeiramente com o Fundo Amazônia.

O enviado especial dos EUA chegou em Brasília no domingo, 26, e vai encontrar parlamentares, ministros e empresários ao decorrer desta semana. Ele ainda deve se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin De acordo com o g1, a agenda de Kerry deve ser dividida em duas vertentes, sendo uma agenda climática da viagem e agenda diplomática da questão ambiental.