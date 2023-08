Jovem Pan dialoga com ministros para se aproximar do governo Lula

Veículo de comunicação que empregava alguns dos principais expoentes do bolsonarismo, a Jovem Pan tenta mudar sua linha editorial para se aproximar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o site F5.



Diretores da empresa têm participado, em Brasília, de reuniões com ministros e políticos ligados ao presidente da República.

A ideia da Jovem Pan é se colocar como um veículo que compõe a direita mais moderada e trazer opiniões divergentes que não sejam extremistas como as dos comentaristas Augusto Nunes, Zoe Martinez e Rodrigo Constantino, demitidos da empresa.

Problemas com o Ministério Público Federal (MPF), que pediu a cassação de três outorgas de rádio da empresa, e a queda nas verbas federais têm feito o veículo mudar a linha editorial.

Após receber R$ 18,8 milhões em contratos com o Governo Federal durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), de 2019 a 2022, a Jovem Pan recebeu apenas R$ 2,4 mil de publicidade federal do começo do governo Lula até o momento, segundo informações públicas da Secretaria de Comunicação Social (Secom).