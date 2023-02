Juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas é afastado pelo CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu em sessão sigilosa nesta terça-feira, 28, que o juiz federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, será afastado da Lava Jato.

Na sessão, o colegiado votou por unanimidade para instaurar um processo administrativo-disciplinar que tem o objetivo de investigar irregularidades na condução dos processos com relatoria de Bretas.

Marcelo Bretas era alvo de três reclamações, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e pelo próprio CNJ.

A sessão desta terça-feira foi realizada com portas fechadas, sob sigilo. Segundo o CNJ, a justificativa era de que as provas utilizadas no processo estavam sob segredo de Justiça.

Entre os documentos citados, está a delação premiada feita pelo advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho. Nela, Bretas é acusado de "negociar penas, orientar advogados e combinar estratégias junto ao Ministério Público".

A delação aparece na representação da OAB, que aponta a quebra da imparcialidade e independência de Bretas para a condução dos processos da Lava Jato.

Eduardo Paes acusa Bretas de ter atuado para influenciar as eleições estaduais de 2018, vencida na época pelo candidato Wilson Witzel.