Justiça condena Marinho à perda de mandato por nomeação indevida

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) condenou o senador Rogério Marinho (PL-RN) à perda de função pública, o que tem como consequência a perda do seu mandato na casa legislativa.



Além disso, as outras punições a Marinho são a suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa e proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais.

A condenação acontece após mais de um ano do pedido do Ministério Público Federal (MPF), que indicou que Marinho contratou funcionária fantasma na época em que era vereador de Natal. O senador e ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Jair Bolsonaro (PL) foi vereador da capital potiguar entre 2001 e 2007.

Contratada como funcionária da Câmara de Natal, a médica que se tornou funcionária fantasma, segundo a decisão do TJRN, nem sabia que tinha vínculo com a casa legislativa. A defesa de Marinho disse que vai recorrer.