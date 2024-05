Justiça determina que Bolsonaro retire post contra Boulos | A TARDE

A juíza Giselle Valle Monteiro da Rocha, da 31ª vara cível de São Paulo, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) remova das redes sociais uma publicação que contém a imagem do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A montagem se referia a uma notícia sobre fuga em presídios, com uma foto que não havia na matéria original. Boulos, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo com o apoio de Lula, entrou com uma ação por danos morais.

A juíza responsável pela liminar alegou que houve "uso abusivo da liberdade de comunicação e expressão" e que “configura ato ilícito a veiculação de publicação que distorceu/adulterou a reportagem, realizando uma montagem na qual retirou a foto original da reportagem e inseriu uma foto totalmente diversa do conteúdo jornalístico em questão, buscando relacionar o autor como sigilo dos dados sobre fugas em presídios, em ato compatível com as fake news".

Bolsonaro tem até cinco dias para remover a publicação, sob risco de multa diária de R$ 1 mil.

