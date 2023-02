Lançada nesta segunda, Bolsonaro Store vira alvo de piada nas redes

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgar em suas redes sociais que uma loja em homenagem ao seu pai foi lançada, usuários do Twitter satirizaram a iniciativa, chamada de "Bolsonaro Store".

Não entendi pq que o povo tá falando tanto dessa Bolsonaro Store. Eu tô achando até que os produtos tão bem condizentes com o nome da família. pic.twitter.com/dMypAUNCYo — André Fonseca 🐀 (@andrepgfon) February 27, 2023

Com itens como um calendário com fotos da gestão de Jair Bolsonaro (PL) na Presidência da República, entre 2019 e 2022, que passa a ser comercializado dois meses após o início do atual ano, o assunto "Bolsonaro Store" foi um dos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 27.

Apenas na Bolsonaro Store. Fonte carregador de Tornozeleira Eletrônica. pic.twitter.com/rnqKHILxGi — Capitalismo Cultural (@CapitalismoCult) February 27, 2023

O calendário na versão de mesa foi lançado com o preço de R$ 49,90, enquanto a versão do item para a parede ficou em R$ 59,90. Ambos fizeram parte do "desconto relâmpago" de R$ 10, segundo Eduardo Bolsonaro.



Nos Estados Unidos há quase dois meses, Jair Bolsonaro (PL) não anunciou sua volta ao Brasil, mas chegou a dar discurso para brasileiros em igreja próximo do local em que tem passado seus últimos tempos.

Assunto "Bolsonaro Store" foi um dos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 27 | Foto: Reprodução I Twitter